Порошенко: Зеленский боится армии, ветеранов, парадов

Об этом он сказал во время программы "Красная линия с Сергеем Высоцким", передает Еспресо.TV .

"Абсолютное большинство военных программ, которые нами были начаты, сорваны в этом году. Сорваны программы строительства общежитий для военных-контрактников, где осталось финансировать всего 20%. Сорвано построение полигонов. Но критическим я считаю нефинансирование государственного оборонного заказа. Разработанные специальные проекты, которые нами были представлены - это и ракеты "Ольха" и "Нептун", современное противотанковое оружие, новейшие системы радиоэлектронной борьбы, были просто не пущены в серию", - сказал Порошенко.

По его словам, армия сегодня не является приоритетом ни действующего президента, ни действующей властной команды.

"Президент боится собственной армии, собственных военнослужащих, ветеранов, парадов. Президент не понимает, почему это так важно. Путем обеспечения суверенитета и целостности нашего государства является попытка или мечта договориться с Путиным, заглянуть ему в глаза и увидеть там мир. Такому человеку не нужно финансировать армию. Сейчас увеличивается финансирование только МВД, ГБР, прокуратуры, СБУ", - отметил Порошенко.