Погибший военнослужащий батальона "Айдар" Филипчук получил звание Героя Украины

3 декабря, 2020, 19:59

Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 3 декабря.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что звание было присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Филипчук погиб в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого.

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