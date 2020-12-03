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Espreso.tvОбществоПогибший военнослужащий батальона "Айдар" Филипчук получил звание Героя Украины

Погибший военнослужащий батальона "Айдар" Филипчук получил звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему бойцу "Айдара"

Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 3 декабря.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что звание было присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Филипчук погиб в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого.

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