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Espreso.tvЭкономикаПенсионный фонд направил 600 млн грн на финансирование пенсий декабря

Пенсионный фонд направил 600 млн грн на финансирование пенсий декабря

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий декабря и направил на выплаты 600 млн грн

Об этом сообщила пресс служба ПФУ.

Согласно сообщению, ПФУ начал финансирование пенсий декабря. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.

В Пресс-служба отметили, что выплата будет проведено в определенном каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

  • Напомним, в связи с повышением прожиточного минимума 1 декабря ПФУ провел перерасчет пенсий.

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