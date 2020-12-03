Пенсионный фонд направил 600 млн грн на финансирование пенсий декабря
3 декабря, 2020, 15:48
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий декабря и направил на выплаты 600 млн грн
Об этом сообщила пресс служба ПФУ.
Согласно сообщению, ПФУ начал финансирование пенсий декабря. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.
В Пресс-служба отметили, что выплата будет проведено в определенном каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
- Напомним, в связи с повышением прожиточного минимума 1 декабря ПФУ провел перерасчет пенсий.
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