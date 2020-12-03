Остатки средств в государственной казне за месяц выросли до почти 20 млрд грн, - Госказначейство

3 декабря, 2020, 13:03

Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало декабря составил 19,7 млрд грн, против 15,1 млрд грн на начало ноября 2020 года

Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы.

Так, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало декабря 2020 составил 19,7 млрд грн, что на 30% больше, чем на начало ноября этого года.

Напомним, в начале июля этого года правительство накопило рекордный за всю историю остаток средств на Едином казначейском счете.

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