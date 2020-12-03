Организатор секс-вечеринок для геев в Брюсселе утверждает, что видел на них политиков из Украины
Об этом Манжелий рассказал в интервью польскому изданию Onet.
"У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако наиболее частыми гостями являются поляки и венгры", - рассказал Манжели.
Он добавил, что очень часто его гей-вечеринки посещают политические деятели из правящей партии Польши "Право и справедливость". Однако их фамилии он назвать отказался.
По словам Манжели, он начал организовывать секс-вечеринки для политиков примерно полтора года назад.
"Со мной связались два политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Затем согласились еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии", - сказал мужчина.
Все это время Манжели регулярно организовывал мероприятия для взрослых, часто с более чем сотней участников.
СМИ отмечает, что не может проверить его утверждение, потому публикует заявление, подчеркивая, что это лишь его версия событий. При этом портал добавляет, что участие венгерского депутата, а также дипломата из Эстонии уже подтверждено, а это значит, что на мероприятиях бывают политики из разных стран.
- 27 октября на секс-вечеринке в Брюсселе застали депутата Европарламента от Венгрии из партии "Фидес" 59-летнего Йозефа Саера. Когда полиция вошла в заведение, она увидела 25 обнаженных мужчин. Саер пытался бежать через желоб на крыше, но его задержали. Впоследствии правоохранители обнаружили у него в рюкзаке наркотики. Саера и других участников мероприятия оштрафовали за нарушение карантина.