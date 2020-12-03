Оккупанты семь раз нарушили "перемирие" на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного, оккупанты произвели несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
На этом же участке российские наемники четыре раза провели дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали провозглашенный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.
В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.
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