Оккупанты семь раз нарушили "перемирие" на Донбассе

3 декабря, 2020, 18:46

3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного, оккупанты произвели несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

На этом же участке российские наемники четыре раза провели дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали провозглашенный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

В результате вражеского обстрела ни один украинский военный не пострадал.

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