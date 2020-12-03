Официальный курс: гривна укрепилась по отношению к доллару

3 декабря, 2020, 09:15

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 декабря 2020 года на отметке 28,44 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 2 декабря курс составлял 28,56 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 3 декабря установлен на уровне 34,32 грн / евро. По состоянию на 2 декабря курс составлял 34,21 грн / евро.

На наличном рынке 3 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,43, продают - по 28,50 грн.

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