Обыски на одном из предприятий Укроборонпрома проводят из-за признаков государственной измены, - СБУ

3 декабря, 2020, 17:55

СБУ проводит следственные действия по признакам государственной измены со стороны должностных лиц Укрспецэкспорта и Укроборонпрома

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Службой безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводятся следственные действия в служебных помещениях ГК "Укрспецэкспорт", ГК "Укроборонпром" и в одной из иностранных структур. Процессуальные мероприятия осуществляются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы выясняют возможную причастность должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

"Установлено, что представители отечественного спецэкспортера искусственно привлекали в качестве посредника иностранную структуру, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов "Укрспецэкспорта", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, нанесенный государственным интересам ущерб составляет около $100 млн.

Напомним, 3 декабря в Укроборонпроме заявили, что Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях государственного концерна "Укроборонпром" и его компании-участника "Укрспецэкспорт".

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