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Espreso.tvЭкономикаНикакого "собственного курса валют": АМКУ обязал туроператоров указывать в гривне цены на официальных сайтах

Никакого "собственного курса валют": АМКУ обязал туроператоров указывать в гривне цены на официальных сайтах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал туроператоров указывать цены на официальных сайтах в гривне без так называемого "собственного курса валют"

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмелевский.

По словам Хмелевского, в туристических операторов есть десять дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цены туров на сайтах и информировать потребителей способом, не вводит в заблуждение.

"По решению временной админколегии Антимонопольного комитета они будут иметь право указывать на официальных сайтах цены только в гривне без так называемого" собственного курса валют ", - написал Хмелевский.

Хмелевский добавил, что реклама туров должна содержать точные и честные цифры в гривнах, иначе туроператоры вынуждены будут платить штраф.

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