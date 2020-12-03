Никакого "собственного курса валют": АМКУ обязал туроператоров указывать в гривне цены на официальных сайтах

3 декабря, 2020, 10:51

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал туроператоров указывать цены на официальных сайтах в гривне без так называемого "собственного курса валют"

Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмелевский.

По словам Хмелевского, в туристических операторов есть десять дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цены туров на сайтах и информировать потребителей способом, не вводит в заблуждение.

"По решению временной админколегии Антимонопольного комитета они будут иметь право указывать на официальных сайтах цены только в гривне без так называемого" собственного курса валют ", - написал Хмелевский.

Хмелевский добавил, что реклама туров должна содержать точные и честные цифры в гривнах, иначе туроператоры вынуждены будут платить штраф.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb