Никакого "собственного курса валют": АМКУ обязал туроператоров указывать в гривне цены на официальных сайтах
Об этом в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмелевский.
По словам Хмелевского, в туристических операторов есть десять дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цены туров на сайтах и информировать потребителей способом, не вводит в заблуждение.
"По решению временной админколегии Антимонопольного комитета они будут иметь право указывать на официальных сайтах цены только в гривне без так называемого" собственного курса валют ", - написал Хмелевский.
Хмелевский добавил, что реклама туров должна содержать точные и честные цифры в гривнах, иначе туроператоры вынуждены будут платить штраф.
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