Не менее пяти экс-беркутовцев служат в белорусском ОМОНе и получили гражданство страны

3 декабря, 2020, 16:56

В Беларуси СМИ сообщают, что обнаружили 5 экс-беркутовцев, которые после событий Революции Достоинства сбежали в Минск

Об этом пишет "Наша Нива".

Все пятеро работают в Минском ОМОНе. Трех из них в Беларуси заметили еще в 2017 году. Это Николай Стогирняк, Сергей Гавриляк и Сергей Панасенко. Еще двоих - Дмитрия Анцупова и Анатолия Примака вычислили в этом году.

Все экс-беркутовцы из Николаева.

Так, Сергей Панасенко (на фото внизу) в ноября 2013 года в составе николаевского подразделения был направлен в Киев. После победы Майдана бежал в Беларусь. Здесь он получил гражданство и службу в минском спецназе.

Панасенко был идентифицирован на общей фотографии, на которой также изображен бывший сотрудник "Беркута" и боец минского ОМОНа Николай Стогирняк.

36-летний Сергей Гавриляк также из Николаевской области. В составе подразделения "Беркута" был отправлен в Киев в ноябре 2013 года. После победы Майдана он с семьей бежал в Беларусь.

Николай Стогирняк родился в 1990 году в селе Ивановка Арбузинского района Николаевщины. В "Беркут" попал после армии. Он бежал в Беларусь вместе с другими товарищами после победы Революции Достоинства.

Анатолий Примак член паблик "Политика|ПМОП" Беркут "- оплот мира в стране". В мае 2016 года администрация сообщества опубликовала специальный опрос, чтобы выяснить, кто из ее членов был силовиком "Беркута". Анатолий Примак также ответил, что служил во взводе спецназа.

Под ником аккаунта есть информация об образовании, из которой видно, что Анатолий Примак учился в Национальной академии внутренних дел Украины.

В результате анализа аккаунтов силовиков николаевского "Беркута" и сравнения с выделенными Сергеем Панасенко контактами было найдены еще два профиля Анатолия Примака, один из которых подписан псевдонимом "Станислав Семенюк" и действует сегодня.

После публикации информации о выявленных в 2017 году беркутовцах, этот аккаунт был зачищен, личная фотография Примака, многочисленные посты с него, а также почти все аккаунты МВД удалены из списка друзей. Однако предыдущая версия аккаунта была найдена в кэше российской поисковой системы "Яндекс".

Отмечается, что Примака идентифицировали, когда тот разместил на аккаунте "Станислав Семенюк" фото с соревнований Минского ОМОНа в единобоствах.

Пятый обнаруженный беркутовец - Дмитрий Анцупов. Впервые о нем как о белорусском спецназовце написала "СБ. Беларусь сегодня". Публикация была посвящена встрече в УВД Минского облисполкома, которая состоялась в июле 2018 года и была приурочена к подведению итогов работы областного спецподразделения милиции за первое полугодие. Бывшего члена "Беркута" Дмитрия Анцупова идентифицируют на опубликованной фотографии со встречи.

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