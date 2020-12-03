На Волыни 16-летняя девушка самовольно взяла авто родителей и протаранила бетонное ограждение

3 декабря, 2020, 14:21

Во Владимир-Волынском 16-летняя девушка врезалась в бетонное ограждение на автомобиле родителей

Об этом говорится в сообщении полиции в Facebook .

"Примерно в два часа ночи на пульт дежурного Владимир-Волынского отдела полиции поступило сообщение о ДТП. Наряд полиции немедленно выехал по вызову на ул. Ковельскую, рядом с КПП военной части А1008", - говорится в сообщении.

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Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 16-летняя жительница города, взяв без разрешения автомобиль родителей марки "Рено - Клио", не справившись с управлением, протаранил бетонный забор.

Неповолитня водитель не пострадала, авто претерпело значительных механических повреждений. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка.

Напомним, в поселке Алексеевка Краснокутского района 14-летний парень за сутки похитил три автомобиля , снес один забор и врезался в два дерева.

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