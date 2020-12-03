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Espreso.tvОбществоНа шахте в Кривом Роге произошел обвал почвы, под завалом оказались три человека

На шахте в Кривом Роге произошел обвал почвы, под завалом оказались три человека

На шахте "Терновская" (ПАО "Криворожский железорудный комбинат") произошел обвал горной породы

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Спасатели уточняют, что под завалом оказались три человека. Бойцы горноспасательной службы сработали оперативно - разобрали завал и вытащили людей. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Третий от госпитализации отказался", - написал Волынец.

Волынец убежден, что ЧП произошло из-за "безответственности со стороны руководителей КЖРК и службы Гоструда".

"В процессе протеста горняков на КЖРК, который проходил со 2 сентября до 15 октября, премьер-министром было дано поручение Госслужбе труда провести качественную проверку, чего должным образом не было выполнено. Потому что проверка осуществлялась в условиях простоя предприятия, а не в условиях добычи", - добавил Волынец.

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