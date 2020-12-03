На шахте в Кривом Роге произошел обвал почвы, под завалом оказались три человека

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Спасатели уточняют, что под завалом оказались три человека. Бойцы горноспасательной службы сработали оперативно - разобрали завал и вытащили людей. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Третий от госпитализации отказался", - написал Волынец.

Волынец убежден, что ЧП произошло из-за "безответственности со стороны руководителей КЖРК и службы Гоструда".

"В процессе протеста горняков на КЖРК, который проходил со 2 сентября до 15 октября, премьер-министром было дано поручение Госслужбе труда провести качественную проверку, чего должным образом не было выполнено. Потому что проверка осуществлялась в условиях простоя предприятия, а не в условиях добычи", - добавил Волынец.

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