На сарай упал снаряд, везде дыры, - футболист сборной Украины рассказал, как живут его родные в Донецке

3 декабря, 2020, 16:44

Защитник сборной Украины по футболу Ефим Конопля рассказал, как живут его бабушка с дедушкой в оккупированном Донецке

Об этом сообщает Football Hub в youtube.

Конопля рассказал, что его бабушка и дедушка остались на Донбассе, а из-за войны их родное село на половину уничтожено.

"Имущество, оставшееся в Донецке? У нас там квартира осталась, бабушка с дедушкой там остались, смотрят за ней периодически. Они жили в Спартаке, село под Донецком. Там полсела просто в пыль. Их дом, хоть он и расположен подальше от аэропорта, "покоцало", воронки в городе, на сарай упал снаряд, везде дыры, в шифере, окнах. Они оттуда решили переехать в Донецк, живут в квартире", - рассказал Конопля.

21-летний защитник является воспитанником донецкого "Шахтера", однако два последних сезона выступает за черниговскую "Десну" на правах аренды.

В 2020 году Ефим Конопля дебютировал в составе сборной Украины. На его счету 3 матча в футболке национальной команды.

Летом 2019-го футболист стал чемпионом мира вместе с молодежной сборной Украины (U-20).

11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что самая проблемная позиция национальной команды - правый защитник, на которой выступает Конопля.