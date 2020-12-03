На сарай упал снаряд, везде дыры, - футболист сборной Украины рассказал, как живут его родные в Донецке
Об этом сообщает Football Hub в youtube.
Конопля рассказал, что его бабушка и дедушка остались на Донбассе, а из-за войны их родное село на половину уничтожено.
"Имущество, оставшееся в Донецке? У нас там квартира осталась, бабушка с дедушкой там остались, смотрят за ней периодически. Они жили в Спартаке, село под Донецком. Там полсела просто в пыль. Их дом, хоть он и расположен подальше от аэропорта, "покоцало", воронки в городе, на сарай упал снаряд, везде дыры, в шифере, окнах. Они оттуда решили переехать в Донецк, живут в квартире", - рассказал Конопля.
21-летний защитник является воспитанником донецкого "Шахтера", однако два последних сезона выступает за черниговскую "Десну" на правах аренды.
В 2020 году Ефим Конопля дебютировал в составе сборной Украины. На его счету 3 матча в футболке национальной команды.
Летом 2019-го футболист стал чемпионом мира вместе с молодежной сборной Украины (U-20).
- 11 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что самая проблемная позиция национальной команды - правый защитник, на которой выступает Конопля.
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