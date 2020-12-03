На Киевщине открыли мемориальный знак на месте гибели Окуевой
3 декабря, 2020, 21:38
В Глевахе Киевской области открыли мемориальный знак на месте гибели Амины Окуевой
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
На открытии присутствовала мама Амины Ирина Каминская. Она отметила, что мемориал, сделанный в виде скалы и отлитый из бетона, установлен на месте, откуда злоумышленники стреляли в Амину. На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху".
Заместитель главы МВД Антон Геращенко напомнил, что в этом году задержали исполнителей убийства, а заказчики находятся в России.
- 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.
- Амина Окуева участвовала в Революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".