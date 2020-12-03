На Киевщине открыли мемориальный знак на месте гибели Окуевой

3 декабря, 2020, 21:38

В Глевахе Киевской области открыли мемориальный знак на месте гибели Амины Окуевой

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На открытии присутствовала мама Амины Ирина Каминская. Она отметила, что мемориал, сделанный в виде скалы и отлитый из бетона, установлен на месте, откуда злоумышленники стреляли в Амину. На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко напомнил, что в этом году задержали исполнителей убийства, а заказчики находятся в России.