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На Киевщине открыли мемориальный знак на месте гибели Окуевой


фото: МВС
В Глевахе Киевской области открыли мемориальный знак на месте гибели Амины Окуевой

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На открытии присутствовала мама Амины Ирина Каминская. Она отметила, что мемориал, сделанный в виде скалы и отлитый из бетона, установлен на месте, откуда злоумышленники стреляли в Амину. На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко напомнил, что в этом году задержали исполнителей убийства, а заказчики находятся в России.

  • 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.
  • Амина Окуева участвовала в Революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".
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