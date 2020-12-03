На Хмельнитчине чиновник ГСЧС насмерть сбил пешехода

3 декабря, 2020, 17:04

Начальник пожарно-спасательного поста управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области сбил насмерть пешехода, который шел по обочине

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, событие произошло 2 декабря около 17:00 возле пгт Белогорье Хмельницкой области.

Находясь за рулем собственного автомобиля Fiat, чиновник ГСЧС не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле.

Должностное лицо задержано. Сейчас продолжаются следственные действия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb