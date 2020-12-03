Минобороны поручило срочно проверить факты из публикации Соколовой о должностных лицах Генштаба

3 декабря, 2020, 16:43

Министр обороны Украины поручил срочно проверить факты, изложенные в публикации журналистки Янины Соколовой

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министр обороны Украины поручил срочно проверить факты, изложенные в публикации Янины Соколовой о возможных злоупотреблениях должностных лиц одного из управлений Генерального Штаба ВСУ при перевозке тел погибших украинских защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае подтверждения следует не просто привлечь виновных к ответственности, но и публично назвать обстоятельства, при которых такая практика стала возможной.

В сообщении добавили, что вопрос на личном контроле министра.

Соколова написала, что некоторые чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке тел украинских военных с Донбасса.

"На прошлой неделе один из офицеров ВСУ, который сейчас служит на Донбассе в в/ч прислал мне документы, согласно которым ФОП, зарегистрированный на некого Ткачука И.И. с местом регистрации - общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем же ФОПом, где, для примера, перевозка тела военного с Донбасса домой в три раза превышала реальную стоимость", - написала она.

По словам командира воинской части, работает это так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги именно с этим ЧП.

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