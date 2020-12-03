Мэр Николаева опроверг информацию о драках за кислородные маски в больницах

Об этом он заявил во время прямого эфира в соцсетях, передает "НикВести".

"Появилась откровенно лживая и преувеличенная информация. Я не думал, что мои политические оппоненты могут перейти к манипуляциям и провокациям на такую чувствительную тему, но все равно они продолжают выборы", - сказал Сенкевич.

По его словам, до конца года в больницах Николаева оборудуют 750 "коронавирусных" коек, а 84% всех коек в городе будут подключены к кислороду.

Сенкевич добавил, что в больницах есть небольшие проблемы с кислородом, так как их переоборудуют для увеличения числа точек.

Отметим, что СМИ написали, что в некоторых больницах на Николаевщине уже заняты все места для больных коронавирусом, критически не хватает кислорода и медперсонала, а ситуация при этом ухудшается с каждым днем.

"Я ничего не могу сказать плохого о медперсонале. Они делают то, что могут. Но их мало. А больной не понимает, он кричит, у него истерика, ему плохо, а кислорода на всех нет. Иногда дышали несколько человек по очереди по 10 -15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило. Потому что в палате на 8 человек только 3 точки. А потом кто-то умирал, его клали в мешке в коридоре и перестилали кровать, тут же клали другой пациента. Это очень тяжело психологически выдержать ", - рассказала пациентка одной из городских больниц.

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