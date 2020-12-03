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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
Вчера, 2 декабря, были сыграны восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

5-й тур

2 декабря

Группа E

"Краснодар" (Россия) - "Ренн" (Франция) 1: 0

Гол Берг, 71

"Севилья" (Испания) - "Челси" (Англия) 0: 4

Голы: Жиру, 8, 54, 74, 83

Группа F

"Брюгге" (Бельгия) - "Зенит" (Россия) 3: 0

Голы: Где Кетеларе, 33, Ванакен, 58 (пен.), Ланг, 73

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Италия) 1: 1

Голы: Геррейро, 44 - Иммобиле, 67 (пен.)

Группа G

"Ювентус" (Италия) - "Динамо" (Украина) 3: 0

Голы: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

"Ференцварош" (Венгрия) - "Барселона" (Испания) 0: 3

Голы: Гризманн, 14 Бретвейт, 20 Дембеле, 28 (пен.)

Группа H

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Лейпциг" (Германия) 3: 4

Голы: Кахведжи, 45 + 3, 72, 85 - Поульсен, 26 Мукиеле, 43, Ольмо, 66, Серлот, 90 + 2

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция) 1: 3

Голы: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90 + 1, Маркиньос, 69

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