Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
5-й тур
2 декабря
Группа E
"Краснодар" (Россия) - "Ренн" (Франция) 1: 0
Гол Берг, 71
"Севилья" (Испания) - "Челси" (Англия) 0: 4
Голы: Жиру, 8, 54, 74, 83
Группа F
"Брюгге" (Бельгия) - "Зенит" (Россия) 3: 0
Голы: Где Кетеларе, 33, Ванакен, 58 (пен.), Ланг, 73
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Италия) 1: 1
Голы: Геррейро, 44 - Иммобиле, 67 (пен.)
Группа G
"Ювентус" (Италия) - "Динамо" (Украина) 3: 0
Голы: Кьеза, 21, Роналду, 57, Мората, 66
"Ференцварош" (Венгрия) - "Барселона" (Испания) 0: 3
Голы: Гризманн, 14 Бретвейт, 20 Дембеле, 28 (пен.)
Группа H
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Лейпциг" (Германия) 3: 4
Голы: Кахведжи, 45 + 3, 72, 85 - Поульсен, 26 Мукиеле, 43, Ольмо, 66, Серлот, 90 + 2
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция) 1: 3
Голы: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90 + 1, Маркиньос, 69
- 2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" крупно победил киевское "Динамо" со счетом 3: 0.
- В другом матче 5-го тура "Барселона" разгромила "Ференцварош" на выезде.
- А турецкий "Истанбул Башакшехир" проиграл немецкому "Лейпциге" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb