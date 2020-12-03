Лига чемпионов: какие команды досрочно вышли в 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 4-го тура в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити", лондонский "Челси", испанские "Севилья" и "Барселона" и туринский "Ювентус". После матчей 5-го тура в них присоединились "Ливерпуль", "Порту" и дортмундская "Боруссия".
Перед последним туром "Шахтер" имеет 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", однако по результатам личных встреч уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
После 5-ти матчей "Динамо" 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.
В последнем туре "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.
- 2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" крупно победил киевское "Динамо" со счетом 3: 0.
- В другом матче 5-го тура "Барселона" разгромила "Ференцварош" на выезде.
- А турецкий "Истанбул Башакшехир" проиграл немецкому "Лейпциге" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb