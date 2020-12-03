Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" перед решающим туром
3 декабря, 2020, 00:15
Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" занимает третье место в квартете G
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В 5-м туре "Динамо" проиграло 3:0 в Турине "Ювентусу", а "Барселона" на выезде победила венгерский "Ференцварош" (3:0)
После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.
В последнем туре "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.
- 2 декабря в г. 5-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" крупно победил киевское "Динамо" со счетом 3: 0.
- В другом матче 5-го тура "Барселона" разгромила "Ференцварош" на выезде.
- А турецкий "Истанбул Башакшехир" проиграл немецкому "Лейпциге" .
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