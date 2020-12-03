Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" перед решающим туром

3 декабря, 2020, 00:15

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" занимает третье место в квартете G

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 5-м туре "Динамо" проиграло 3:0 в Турине "Ювентусу", а "Барселона" на выезде победила венгерский "Ференцварош" (3:0)

После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В последнем туре "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того, чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.

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