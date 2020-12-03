Лучший бомбардир "Шахтера" выбыл до конца года

3 декабря, 2020, 11:01

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес травмировался в матче Лиги чемпионов с "Реалом" и выбыл до конца 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

По словам директора департамента медицины "Шахтера" Дмитрия Скибинского, Мораес больше не поможет команде в этом году.

"В матче против" Реала "Жуниор Мораес получил травму правого бедра. На медосмотре было выявлено обширную гематому. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации", - сказал Скибинский.

До конца года "Шахтер" провести еще 3 матча: с "проходят" (5 декабря), "Интером" (9 декабря) и "Ингула" (13 декабря).

33-летний Жуниор Мораес в прошлом сезоне забил 25 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром "Шахтера". В нынешнем сезоне на счету форварда 3 гола и 1 результативная передача в 12 играх.

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