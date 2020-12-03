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Espreso.tvОбществоКитайский космический аппарат успешно собрал почву на Луне

Китайский космический аппарат успешно собрал почву на Луне

Китайский аппарат успешно собрал почву на Луне и закрепил образцы во внутреннем резервуаре

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua .

"Проработав на Луне около 19 часов, аппарат завершил забор и спрятал образцы в контейнер внутри спускового модуля", - говорится в сообщении ..

Все собранные образцы хранятся в защищенных контейнерах, чтобы избежать взаимодействия с окружающим пространством при возвращении.

  • Миссия стартовала 23 ноября. Посадка спускаемого аппарата с капсулой, планируется 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

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