Китайский космический аппарат успешно собрал почву на Луне

3 декабря, 2020, 10:24

Китайский аппарат успешно собрал почву на Луне и закрепил образцы во внутреннем резервуаре

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua .

"Проработав на Луне около 19 часов, аппарат завершил забор и спрятал образцы в контейнер внутри спускового модуля", - говорится в сообщении ..

Все собранные образцы хранятся в защищенных контейнерах, чтобы избежать взаимодействия с окружающим пространством при возвращении.

Миссия стартовала 23 ноября. Посадка спускаемого аппарата с капсулой, планируется 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.