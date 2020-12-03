Кравчук: Если Россия не проявит соответствующей воли, то обмен пленными до конца года под угрозой

3 декабря, 2020, 19:13

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что без желания России обмен пленными до конца года невозможен

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Он отметил, что Украина выполнила все договоренности о проведении обмена пленными, в частности, передала список из 11 человек, но с российской стороны нет никаких действий навстречу.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, я думаю, что это (обмен до конца года, - ред.) нереально. Обмен ставится под угрозу. Мы обратились к ОРДЛО и России с просьбой принять шаги, чтобы решить этот вопрос. Хотелось, чтобы люди, которые уже настрадались, были дома", - сказал Кравчук.

Он отметил, что этот обмен должен стать предпосылкой для будущего обмена пленными в формате "всех на всех".

"Но пока не решим этот вопрос, обмена "всех на всех" не будет", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Украина подготовила 11 человек для обмена с ОРДЛО до конца года.

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