Комитет Совета будет рассматривать законопроекты о КСУ после заключения Венецианской комиссии, - представительница ВР в суде

3 декабря, 2020, 12:04

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады будет рассматривать законопроекты о деятельности Конституционного Суда после 12 декабря

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, заместитель председателя комитета Ольга Совгиря в Telegram.

"Комитет по вопросам правовой политики единодушно проголосовал за перенос рассмотрения всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного Суда Украины, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса (после 12 декабря)", - написала она.