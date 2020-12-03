Комитет Совета будет рассматривать законопроекты о КСУ после заключения Венецианской комиссии, - представительница ВР в суде
3 декабря, 2020, 12:04
Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады будет рассматривать законопроекты о деятельности Конституционного Суда после 12 декабря
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, заместитель председателя комитета Ольга Совгиря в Telegram.
"Комитет по вопросам правовой политики единодушно проголосовал за перенос рассмотрения всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного Суда Украины, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса (после 12 декабря)", - написала она.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство , иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состояния антикоррупционного законодательства после его принятия .
- Венецианская комиссия планирует дать заключение по запросу Владимира Зеленского о состоянии антикоррупционного законодательства через решение КСУ 11 декабря.
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