Хозяйства прекращают выращивать сахарную свеклу из-за низкой цены на сахар - директор сахарного завода Харченко

3 декабря, 2020, 19:17

В Украине фермеры отказываются от выращивания сахарной свеклы из-за низкой цены на сахар

Об этом заявил Василий Харченко, директор сахарного завода, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".

"Когда мы заходим в магазин и видим гречневую крупу по 40 грн и сахар по 12 грн - это просто неадекватные цены, из-за чего свеклу стало невыгодно выращивать, и хозяйства перестали сеять. Заводы закрываются: из 92 заводов остался 31", - сказал Харченко .

Он убежден, что цена на сахар должна быть выше.

"Сейчас цена немножко увеличилась, в пределах 17-17,5 грн за кг сахара. Это лучше, чем 11 грн. Но на сегодняшний день менее 20 грн она не должна быть", - утверждает директор завода.

По его словам, раньше, когда было выгодно, сахар экспортировали в Израиль.

"Это на уровне государств должны быть договоренности, чтобы было, куда сбывать лишнюю продукцию", - добавил он.