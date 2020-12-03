Хозяйства прекращают выращивать сахарную свеклу из-за низкой цены на сахар - директор сахарного завода Харченко
Об этом заявил Василий Харченко, директор сахарного завода, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".
"Когда мы заходим в магазин и видим гречневую крупу по 40 грн и сахар по 12 грн - это просто неадекватные цены, из-за чего свеклу стало невыгодно выращивать, и хозяйства перестали сеять. Заводы закрываются: из 92 заводов остался 31", - сказал Харченко .
Он убежден, что цена на сахар должна быть выше.
"Сейчас цена немножко увеличилась, в пределах 17-17,5 грн за кг сахара. Это лучше, чем 11 грн. Но на сегодняшний день менее 20 грн она не должна быть", - утверждает директор завода.
По его словам, раньше, когда было выгодно, сахар экспортировали в Израиль.
"Это на уровне государств должны быть договоренности, чтобы было, куда сбывать лишнюю продукцию", - добавил он.
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