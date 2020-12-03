Германия выделила Украине 70 млн евро на энергоэффективность

3 декабря, 2020, 16:19

Германия предоставила Украине 70 млн евро на поддержку реформы децентрализации и введения мер энергоэффективности

Об этом сообщила пресс-служа посольства Германии в Украине.

Согласно сообщению, Германия выделила Украине 70 млн евро для повышения энергоэффективности, устойчивого экономического развития и демократии, гражданского общества, государственного управления и децентрализации.

"Новыми обязательствами по ассигнованиям в сфере сотрудничества для развития в 2020 году Германия поддержит Украину в введении таких важных реформ, как процесс децентрализации, реализация Соглашения о асациация между ЕС и Украиной в области торговли, а также введение мер энергоэффективности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Германия также пообещала новую поддержку регионам на Востоке Украины, страдающим от конфликта.

В посольстве напомнили, что в 2020 году для преодоления последствий коронавирусной пандемии в рамках сотрудничества для развития Германия выделила 14,35 млн евро. За эти средства было профинансировано приобретение защитных масок и средств защиты, а малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии СOVID-19, была оказана поддержка выгодными кредитами.

Отмечается, что новые обязательства по ассигнованиям, которые были даны на нынешних межправительственных переговорах, является частью общей суммы в размере 1,8 млрд евро, которой Германия оказывает поддержку Украине с 2014 года.

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