Фирма тестя заместителя главы ОПУ Татарова получила земли в Киеве на 21 млн грн сразу после его назначения - BIHUS.info

3 декабря, 2020, 17:10

Компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой которой является тесть заместителя главы Офиса президента Олега Татарова Александр Павлушин, получила от Киевсовета 1,5 га земли под застройку

Об этом говорится в расследовании BIHUS.info.

Отмечается, что тестю Татарова Киевсовет выделил почти полтора гектара в Святошинском районе на Краснова, 33.

Землю компании "Дейринг Капитал" отдали в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса. Проект этого решения зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Олега Татарова в Офис Президента, а в повестку дня проект попал в сентябре - уже после того как Татаров стал заместителем главы Офиса.

"Дейринг Капитал" был зарегистрирован в октябре 2019 года, поэтому у компании отсутствует какой-либо строительный бэкграунд. Владельцами фирмы числятся три человека. Кроме тестя Татарова Александра Павлушина, это Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко.

Фирма "Дейринг Капитал" зарегистрирована по адресу Антоновича, 131, где недвижимостью владеет и сам Татаров, и его жена Татьяна. Кроме этого, Александр Павлушин значится владельцем двухкомнатной квартиры в жилом комплексе на Малевича, 89. Такая сейчас стоит около 4 млн грн.

Отмечается, что Александр Павлушин родом из Кировоградской области, где он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. ЧП занимается маршрутными перевозками и имеет соответствующую лицензию. Другой информации о бизнесе Павлушина, тем более - связанном со строительством - журналистам найти не удалось, как и информации о достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.

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В то же время, журналисты отмечают, что в январе Татаров и его жена Татьяна запустили процесс расторжения брака, дело попало в Деснянский райсуд. Пока неизвестно не является ли это развод фиктивным - для сокрытия или сохранения имущества и активов семьи.

Напомним, Олег Татаров был назначен в ОПУ в августе. В Офисе президента он сразу занялся вопросами координации силовых органов. При президенте Викторе Януковиче Татаров работал в Главном следственном управлении МВД. Во время Революции Достоинства он был одним из "рупоров" силового блока и оправдывал действия тогдашней власти и силовиков.

В дальнейшем Татаров занялся адвокатской деятельностью, его клиентами были, например, скандальный экс-замглавы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов и нардеп Вадим Новинский. Параллельно Татаров работал со строительной компанией "Укрбуд". Именно в этот период происходил так называемый квартирный скандал с Нацгвардией, когда "укрбудовцы" взялись возводить жилье на земле Национальной гвардии в центре Киева. Застройщик должен был передать ряд квартир военным в качестве служебных, но тогдашний глава Нацгвардии Юрий Аллеров подписал с застройщиками дополнительное соглашение по которому от квартир в центре отказался и согласился принять жилье на окраине - вблизи "Красного хутора". Разница в стоимости составила около 80 млн. В дальнейшем история переросла в уголовное дело.

НАБУ вместе с САП удалось доказать причастность к этой афере самого Аллерова, который за подписание "дополнительного соглашения" получил взятку, экс-нардепа и фактического владельца "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася и ряда мелких фигурантов. Среди них, по сообщению НАБУ и САП, оказался и Олег Татаров, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу Микитася. 2 декабря детективы и прокуроры намеревались сообщить Татарову о подозрении, но, по сообщению НАБУ, вечером 1 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова внезапно сменила всех процессуальных руководителей в этом уголовном производстве и таким образом сорвала операцию.