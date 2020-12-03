Денисова встретилась на КПВВ с представительницей "ДНР": обсудили передачу на подконтрольную территорию заключенных
3 декабря, 2020, 14:50
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с представительницей так называемой "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой
Об этом Денисова сообщила в Facebook
Стороны договорились после окончания пандемии передать Украине 300 осужденных людей, которые с начала войны находились в тюрьмах в ОРДЛО.
Кроме этого обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 людей, которых привлекли к ответственности еще до начала военной агрессии РФ.
"Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы", ㅡ отметила Денисова.
Украинская сторона также поставила вопрос о новом обмен пленными. По словам омбудсмен, оккупанты настроены на обмен.
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