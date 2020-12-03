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Денисова встретилась на КПВВ с представительницей "ДНР": обсудили передачу на подконтрольную территорию заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с представительницей так называемой "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой

Об этом Денисова сообщила в Facebook

Стороны договорились после окончания пандемии передать Украине 300 осужденных людей, которые с начала войны находились в тюрьмах в ОРДЛО.

Кроме этого обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 людей, которых привлекли к ответственности еще до начала военной агрессии РФ.

"Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы", ㅡ отметила Денисова.

Украинская сторона также поставила вопрос о новом обмен пленными. По словам омбудсмен, оккупанты настроены на обмен.

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3 декабря, 2020 четверг

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