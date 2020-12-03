Безумный с тараканами в голове: Усик объяснил, почему Ломаченко не отказался драться с Лопесом, несмотря на травму

3 декабря, 2020, 11:45

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его соотечественник Василий Ломаченко не отложил бой с американцем Теофимо Лопесом, несмотря на травму, в силу своего характера

Об этом Усик заявил на своем канале в YouTube.

По словам Усика, Ломаченко решил боксировать с травмой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Лопеса в силу своего характера.

"Почему не отменили бой из-за травмы плеча? Это характер. Это сумасшедший мужик со своими тараканами в голове - в этом и проявляется воинство, характер и все остальное. Несмотря на все проблемы. Можно сделать шаг назад, чтобы потом оттолкнуться и сделать вперед, но я сильно не вникал в это. Не хочется это ворошить ", - сказал Усик.

Он добавил, что поражение Ломаченко от Лопеса произвело на него негативное впечатление.

"Я с ним разговаривал как с другом. О плече, о состоянии. Оно то цепляет всех, мою команду тоже. Неделю ходил после поединка и думал. Потом уже себе в голове решил, что все слава Богу, он вернулся домой, родители, семь "я, папа. С точки зрения жизни - все слава Богу. А мечта осталась", - констатировал Усик.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .

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