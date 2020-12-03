 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоАрестович заявил, что Госдеп США восстановит должность спецпредставителя по Украине

Арестович заявил, что Госдеп США восстановит должность спецпредставителя по Украине


фото: reuters
Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о запланированном возвращении должности специального представителя Государственного департамента США по украинскому вопросу

Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

"Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Речь идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность (до 2019 года должность спецпредставителя Госдепа США по Украине занимал Курт Волкер, - ред.)", - сказал Арестович

Идею о необходимости нового спецпредставителя США еще в 2019 году выражал тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать