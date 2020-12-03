Арестович заявил, что Госдеп США восстановит должность спецпредставителя по Украине

3 декабря, 2020, 15:30

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о запланированном возвращении должности специального представителя Государственного департамента США по украинскому вопросу

Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

"Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Речь идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность (до 2019 года должность спецпредставителя Госдепа США по Украине занимал Курт Волкер, - ред.)", - сказал Арестович

Идею о необходимости нового спецпредставителя США еще в 2019 году выражал тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко.