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Espreso.tvОбществоАдольф Гитлер стал депутатом в Намибии

Адольф Гитлер стал депутатом в Намибии


фото: dailymail
Человек по имени Адольф Гитлер победил на муниципальных выборах в Намибии

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Адольф Гитлер Уунона был выбран 85 процентами голосов в бывшей немецкой колонии в Африке. Он заявил, что отец назвал его Гитлером, не понимая, что это имя означает. Гитлер рассказал, что он "не имеет никакого отношения" к нацистской идеологии.

"В детстве я считал свое имя нормальным. Став подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир", - добавил Гитлер.

Издание сообщает, что мужчину обычно называют Адольф Уунона.

"Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - отметил политик.

На выборах Уунона набрал 1 196 голосов против 213 за его оппонента.

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