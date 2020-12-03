Адольф Гитлер стал депутатом в Намибии

3 декабря, 2020, 15:46

Человек по имени Адольф Гитлер победил на муниципальных выборах в Намибии

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Адольф Гитлер Уунона был выбран 85 процентами голосов в бывшей немецкой колонии в Африке. Он заявил, что отец назвал его Гитлером, не понимая, что это имя означает. Гитлер рассказал, что он "не имеет никакого отношения" к нацистской идеологии.

"В детстве я считал свое имя нормальным. Став подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир", - добавил Гитлер.

Издание сообщает, что мужчину обычно называют Адольф Уунона.

"Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - отметил политик.

На выборах Уунона набрал 1 196 голосов против 213 за его оппонента.