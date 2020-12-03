40 штатов во главе с Нью-Йорком готовят иск против Facebook, - Reuters

3 декабря, 2020, 11:29

По информации СМИ, на следующей неделе 40 штатов могут выдвинуть коллективный иск против корпорации

Об этом сообщат источники Reuters , знакомые с ситуацией.

"Иск планируют подписать более 40 штатов", - отметил одно из информированных источников.

Отмечается, что инициатором процесса выступает штат Нью-Йорк.

Представители корпорации и администрации штата отказались комментировать журналистам эту новость.

В то же время, пока неизвестно, какие именно претензии будут включены в иск. Одним из предположений в этой связи называется то, что Facebook пытается приобрести меньших потенциальных конкурентов, и часто за большую оплату. Речь идет и об Instagram и WhatsApp.

Напомним, в 2019 году компании Facebook было оштрафовано на $ 5 млрд за утечку персональных данных пользователей

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