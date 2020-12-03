 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт27 секунд в огне: в сеть выложили 3D-реконструкцию жуткой аварии пилота Формулы-1

27 секунд в огне: в сеть выложили 3D-реконструкцию жуткой аварии пилота Формулы-1


фото: Getty Images
Обнародовано 3D-реконструкцию аварии французского пилота Формулы-1 Ромена Грожана во время Гран-при Бахрейна, во время которой он чудом остался жив

Об этом сообщает Radioestadio Motor в twitter.

С видео понятно, что голову 34-летнего пилота "Хаас" от столкновения с металлическими отбойником спасла система безопасности "гало".

"Несколько лет назад я не поддерживал" гало ", но, думаю, это лучшая вещь, которая появилась в Формуле-1 - без нее я бы сейчас с вами не разговаривал", - сказал Грожан.

"Гало" - дополнительная титановая дуга, которая расположена на болиде вокруг головы гонщика. Систему разработали после смертельной аварии пилота серии "Индикар" Джастина Вилсона и гибели гонщика Формулы-1 Жюля Бьянки на Гран-при Японии.

Отдельные гонщики и болельщики протестовали против введения "гало", поскольку нововведения, якобы, эстетически портило внешний вид болида.

Авария Грожана произошла на первом круге Гран-при Бахрейна. Гонщик провел в горящем болиде 27 секунд и сумел самостоятельно выбраться. Пилот отделался небольшими ожогами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать