27 секунд в огне: в сеть выложили 3D-реконструкцию жуткой аварии пилота Формулы-1

3 декабря, 2020, 12:12

Обнародовано 3D-реконструкцию аварии французского пилота Формулы-1 Ромена Грожана во время Гран-при Бахрейна, во время которой он чудом остался жив

Об этом сообщает Radioestadio Motor в twitter.

С видео понятно, что голову 34-летнего пилота "Хаас" от столкновения с металлическими отбойником спасла система безопасности "гало".

"Несколько лет назад я не поддерживал" гало ", но, думаю, это лучшая вещь, которая появилась в Формуле-1 - без нее я бы сейчас с вами не разговаривал", - сказал Грожан.

"Гало" - дополнительная титановая дуга, которая расположена на болиде вокруг головы гонщика. Систему разработали после смертельной аварии пилота серии "Индикар" Джастина Вилсона и гибели гонщика Формулы-1 Жюля Бьянки на Гран-при Японии.

Отдельные гонщики и болельщики протестовали против введения "гало", поскольку нововведения, якобы, эстетически портило внешний вид болида.

Авария Грожана произошла на первом круге Гран-при Бахрейна. Гонщик провел в горящем болиде 27 секунд и сумел самостоятельно выбраться. Пилот отделался небольшими ожогами.

Recreación del accidente de Grosjean en el #BahrainGP y cómo el halo le pudo salvar la vida pic.twitter.com/nhcBV2E6dP - Radioestadio Motor (@RestadioMotor) December 1, 2020

Напомним, 29 ноября во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид Романа Грожана, французского пилота "Хаас" госпитализировали с ожогами .

2 декабря Ромена Грожана выписали из больницы через три дня после аварии на Гран-при Бахрейна.

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