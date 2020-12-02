Зидан после поражения от "Шахтера" заявил, что не видит проблем в игре "Реала"

2 декабря, 2020, 09:34

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что у мадридцев не было проблем с игрой, несмотря на поражение от "Шахтера" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам Зидана, после поражения от "Шахтера" он не думает об отставке, а "Реал" хорошо выглядел в первом тайме.

"Об отставке, конечно, не думал. Следуем дальше. Был хороший первый тайм, в котором мы заслуживали забить хотя бы один гол. Были разные моменты, штанги. Мы играли на чужой половине, хорошо прессинговали, однако они забили первый гол, и для нас это оказалось действительно пагубно", - сказал Зидан.

Он добавил, что "Реал" хорошо подготовился к матчу с "Шахтером" и боролся за выход из группы до последнего.

"Этот матч был как финал, и мы прекрасно к нему подготовились. Не было никаких проблем. Мы хорошо прессинговали, атаковали и создавали моменты. Нет проблемы в самой игре. Нам очень сложно забить первый гол. Будем работать, чтобы покончить с невезением. Мы не заслуживали поражения. Важно смотреть на следующий матч и выигрывать", - отметил Зидан.

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