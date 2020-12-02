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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о бесплатном питании в школах для детей погибших защитников Украины

Зеленский подписал закон о бесплатном питании в школах для детей погибших защитников Украины


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению бесплатным питанием детей, один из родителей которых умер во время защиты независимости и суверенитета Украины

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон закрепляет норму, согласно которой государственные и коммунальные детсады, школы, учреждения профессионального или специального предвысшего образования должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших украинских военных.

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