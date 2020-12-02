Зеленский подписал закон о бесплатном питании в школах для детей погибших защитников Украины
2 декабря, 2020, 12:34
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению бесплатным питанием детей, один из родителей которых умер во время защиты независимости и суверенитета Украины
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Закон закрепляет норму, согласно которой государственные и коммунальные детсады, школы, учреждения профессионального или специального предвысшего образования должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших украинских военных.
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