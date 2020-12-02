Заявления об ущемлении венгерского населения в Закарпатье - это попытка дискредитации Украины на международной арене, - Вятрович
"Нелепость власти проявилась и в ситуации вокруг скандала с "гимном Венгрии" на Закарпатье. Пятая колонна в Украине работает прекрасно. Именно поэтому звучат заявления о притеснении венгерского населения Закарпатья. Таким образом Россия вместе с венгерской Властью пытается дискредитировать Украину на международном уровне. ", - заявил политик.
Также народный депутат добавил, что такими инцидентами должно заниматься непосредственно СБУ.
"Но самое удивительное, что СБУ не доработала в этом аспекте. Ведь это их непосредственная работа. Выявлять и пресекать попытки внешнего вмешательства и посягательства и территориальную целостность государства ", - добавил Вятрович
Напомним, 21 ноября часть вновь избранных депутатов Сюртовской ОТО (Ужгородский район) исполнили по инициативе главы гимн Венгрии.
Венгрия заявила , что избранные на Закарпатье депутаты ОТО во время присяги пели "молитву", а не венгерский гимн.