Заявления об ущемлении венгерского населения в Закарпатье - это попытка дискредитации Украины на международной арене, - Вятрович

2 декабря, 2020, 19:11

Россия, тесно сотрудничая с венгерскими властями, пытается дискредитировать Украину на международной арене, заявил историк и народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Вятрович в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на телеканале "Эспрессо"

"Нелепость власти проявилась и в ситуации вокруг скандала с "гимном Венгрии" на Закарпатье. Пятая колонна в Украине работает прекрасно. Именно поэтому звучат заявления о притеснении венгерского населения Закарпатья. Таким образом Россия вместе с венгерской Властью пытается дискредитировать Украину на международном уровне. ", - заявил политик.



Также народный депутат добавил, что такими инцидентами должно заниматься непосредственно СБУ.



"Но самое удивительное, что СБУ не доработала в этом аспекте. Ведь это их непосредственная работа. Выявлять и пресекать попытки внешнего вмешательства и посягательства и территориальную целостность государства ", - добавил Вятрович



Напомним, 21 ноября часть вновь избранных депутатов Сюртовской ОТО (Ужгородский район) исполнили по инициативе главы гимн Венгрии.



Венгрия заявила , что избранные на Закарпатье депутаты ОТО во время присяги пели "молитву", а не венгерский гимн.