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Завладение имуществом Нацгвардии: Микитась возместил 50 млн грн

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом главного управления Нацгвардии бывший народный депутат Украины Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков

Об этом сообщили в пресс-служба НАБУ.

"Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины бывший народный депутат Украины добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн", - говорится в сообщении.

По этому же делу наложен арест на имущество подозреваемых на более 300 млн грн и в доход государства взыскано залог 30 млн грн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

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