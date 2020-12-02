Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

В деле фигурируют пятеро подозреваемых.

"В января 2020 года трое полицейских выбивали признание из двух человек, возили их в багажнике, били электрическим током, приковывали наручниками к батарее. Еще в одном эпизоде в мае 2020 года их нанесли потерпевшему 17 ударов руками и ногами, чтобы выбить признание", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мае 2020 один из них в служебном кабинете пытал женщину, которую вызвал в отделение в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал ее.

Также сообщается, что руководство отделения полиции в Кагарлыке знало о такой практике, но не реагировало на действия подчиненных.

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