Изнасилование в Кагарлыке: будут судить пятерых полицейских
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.
"В января 2020 года трое полицейских выбивали признание из двух человек, возили их в багажнике, били электрическим током, приковывали наручниками к батарее. Еще в одном эпизоде в мае 2020 года их нанесли потерпевшему 17 ударов руками и ногами, чтобы выбить признание", - говорится в сообщении.
Кроме того, в мае 2020 один из них в служебном кабинете пытал женщину, которую вызвал в отделение в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал ее.
Также сообщается, что руководство отделения полиции в Кагарлыке знало о такой практике, но не реагировало на действия подчиненных.
- Напомним, Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулима , которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского с Кагарлык Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному оперуполномоченному Кагарлицкого участка и неназванному работнику.
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