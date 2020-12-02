2 декабря, 2020, 18:43

Заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко заявил, что во Львове решили отказаться от массовых мероприятий во время Рождества и Нового года

Об этом сообщает Львовский городской совет.

"Город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведение меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки Дидухе и т.д. ", - сказал Москаленко.

Он также призвал и различные организации поступить подобным образом. При этом заявил, что решение о проведении рождественской ярмарки еще не принято.

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