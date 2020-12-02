В Запорожской области нашли схрон с 56 минами, - СБУ

2 декабря, 2020, 16:05

Служба безопасности Украины обнаружила тайник, где хранилось 56 мин калибра 120 мм

Об этом сообщает Пресс-центр спецслужбы .

Сотрудники обнаружили мины в лесополосе неподалеку Запорожья. Схрон находился возле трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических предприятий.

Решается вопрос об открытии дела относительно незаконного обращения с боеприпасами.