В США расследуют схему предоставления помилования от президента за взятки

2 декабря, 2020, 10:08

Минюст США расследует схему взяточничества, которая заключалась в направлении в Белый дом денег или политической выгоды в обмен на помилование от президента

Об этом сообщает CBC NEWS со ссылкой на документы окружного суда в Вашингтоне.

Судье Берил А. Хауэлл подали ходатайство о получении разрешения на проверку связей адвоката и клиента, в которых прокуратура видит преступную деятельность.

Прокуроры обратились в суд с просьбой разрешить проверить сообщения в электронной почте, которые, по их мнению, раскрывают "схему заговора о подкупе, по которой лицо предложит значительный политический вклад в обмен на помилование президента или отмену приговора для лица".

Расследование также затрагивает неизвестных лиц, которые "выступали лоббистами высших должностных лиц Белого дома" для содействия обеспечению помилования.

Судья Хауэлл позволила пересмотреть запрашиваемые сообщения из электронной почты.

Белый дом пока отказывается от комментариев по этому расследованию.

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