В Польше погиб украинец во время строительных работ
2 декабря, 2020, 16:30
Украинец в Польше во время строительных работ упал с высоты. Железобетонная конструкция, которую перемещал подъемный кран, сорвалась с тросов и упала на мужчину
Об этом сообщает Wroclaw.se.
Информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени.
Железобетонная конструкция, которую перемещал подъемный кран, сорвалась с тросов и упала на украинца.
Прибывшие на место происшествия констатировали смерть мужчины.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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