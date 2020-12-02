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Espreso.tvМирВ Польше погиб украинец во время строительных работ

В Польше погиб украинец во время строительных работ


фото: freepik
Украинец в Польше во время строительных работ упал с высоты. Железобетонная конструкция, которую перемещал подъемный кран, сорвалась с тросов и упала на мужчину

Об этом сообщает Wroclaw.se.

Информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени.

Железобетонная конструкция, которую перемещал подъемный кран, сорвалась с тросов и упала на украинца.

Прибывшие на место происшествия констатировали смерть мужчины.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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