В Польше погиб украинец во время строительных работ

Об этом сообщает Wroclaw.se.

Информация о трагедии поступила к спасателям в 7:35 по киевскому времени.

Железобетонная конструкция, которую перемещал подъемный кран, сорвалась с тросов и упала на украинца.

Прибывшие на место происшествия констатировали смерть мужчины.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb