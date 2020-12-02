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Espreso.tvМирВ Нидерландах неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек

В Нидерландах неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек


фото: denhaagfm
В Гааге неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек, злоумышленник нанес им тяжелые ранения

Об этом сообщает Den Haag FM.

Инцидент произошел в центре Гааги на на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, в районе супермаркета Albert Heijn. Сейчас один из пострадавших находится в сознании. Полиция сообщила, что раненых доставили в больницу.

Нападающему удалось скрыться. Его разыскивают.

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