В Нидерландах неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек

2 декабря, 2020, 15:25

В Гааге неизвестный мужчина с ножом напал на двух человек, злоумышленник нанес им тяжелые ранения

Об этом сообщает Den Haag FM.

Инцидент произошел в центре Гааги на на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, в районе супермаркета Albert Heijn. Сейчас один из пострадавших находится в сознании. Полиция сообщила, что раненых доставили в больницу.

Нападающему удалось скрыться. Его разыскивают.

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