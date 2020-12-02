В немецком Трире суд арестовал мужчину, который насмерть сбил пять человек

2 декабря, 2020, 18:30

2 декабря суд арестовал 52-летнего мужчину, который накануне сбил насмерть 5 человек и травмировал еще 14 в пешеходном центре города Трир

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции города Трир, передает Deutsche Welle .

Отмечается, что сейчас власть также рассматривает вариант удержания мужчины в закрытой психиатрической клинике, поскольку у подозреваемого признаки возможного психического расстройства.

Напомним, что накануне 51-летний мужчина, находясь за рулем внедорожника, целенаправленно выехал на пешеходную зону в городе Трир и направил авто в прохожих. В результате погибли пять человек, в том числе девятимесячный младенец и его 45-летний отец. Также жертвами наезда стали трое женщин в возрасте 25, 52 и 73 года. Мать младенца выжила и сейчас находится в больнице вместе с полуторагодовалым сыном. Всего в результате инцидента были травмированы 14 человек.

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Отмечается, что водителя автомобиля задержали через 4 минуты после вызова полиции. Никаких политических мотивов наезда пока не обнаружено. Подозреваемый дал признательные показания, но полиция не разглашает их содержание.

Прокуратура не рассматривает это преступление как теракт, только как убийство нескольких лиц, покушение на убийство и нанесение телесных повреждений. О возможных соучастниках злоумышленника ничего не известно.

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