2 декабря, 2020, 16:06

По данным Центра общественного здоровья коронавирусом в Украине переболели не менее 3% населения

Об этом заявят заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью "Телеграф".

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ, ковидом уже переболело около 3% населения Украины", - сказала Микичак.

Отметим, 3% от 40 млн - это по меньшей мере 1,2 млн человек, переболевших коронавирусом.

Чиновница добавила, что около 20% пациентов попадают в стационары больниц с осложнениями. Как следствие - лечение длится долго, а течение болезни сложно прогнозируемо. В то же время, пациенты нуждаются не только особых условиях, постсиндромного медикаментозного лечения, но респираторной поддержки кислородом, требуют особого длительного ухода.

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На сегодня, по ее словам, наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.

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