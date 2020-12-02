В МЗ заявили, что коронавирусом переболело около 3% населения Украины
Об этом заявят заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью "Телеграф".
"По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ, ковидом уже переболело около 3% населения Украины", - сказала Микичак.
Отметим, 3% от 40 млн - это по меньшей мере 1,2 млн человек, переболевших коронавирусом.
Чиновница добавила, что около 20% пациентов попадают в стационары больниц с осложнениями. Как следствие - лечение длится долго, а течение болезни сложно прогнозируемо. В то же время, пациенты нуждаются не только особых условиях, постсиндромного медикаментозного лечения, но респираторной поддержки кислородом, требуют особого длительного ухода.
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На сегодня, по ее словам, наблюдается прогрессивный рост, который накладывается на рост сезонной заболеваемости респираторными инфекциями.
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