В Киеве бензовоз протаранил грузовик, погиб человек
2 декабря, 2020, 07:44
В ночь на 2 декабря в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием грузовиков DAF и Renault Magnum
Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
Происшествие произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, автоцистерна-бензовоз DAF протаранил припаркованный в правом ряду грузовик Renault Magnum, водитель которой отдыхал.
В результате удара передняя часть DAF была полностью смята, а водитель бензовоза погиб. Тело доставали с помощью спасателей Специального аварийно-спасательного отряда ГСЧС.
Водитель Renault Magnum не пострадал.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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