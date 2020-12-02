В Киеве бензовоз протаранил грузовик, погиб человек

2 декабря, 2020, 07:44

В ночь на 2 декабря в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием грузовиков DAF и Renault Magnum

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Происшествие произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, автоцистерна-бензовоз DAF протаранил припаркованный в правом ряду грузовик Renault Magnum, водитель которой отдыхал.

В результате удара передняя часть DAF была полностью смята, а водитель бензовоза погиб. Тело доставали с помощью спасателей Специального аварийно-спасательного отряда ГСЧС.

Водитель Renault Magnum не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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