В КНДР хакеры пытались атаковать разработчиков вакцин от коронавируса Novavax и Johnson & Johnson

2 декабря, 2020, 18:49

Северокорейские хакеры пытались атаковать компьютерную технику разработчиков вакцины от коронавируса Johnson & Johnson и Novavax Inc

Об этом сообщает Reuters .

"Хакеры недавно пытались атаковать по меньшей мере девять организаций в сфере здравоохранения, включая разработчиков вакцины от коронавируса Johnson & Johnson и Novavax Inc", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всплеск хакерских атак начался в сентябре. Киберпреступники использовали домены, имитирующие сетевые порталы для входа в систему, пытаясь обмануть персонал компаний, чтобы они раскрыли свои пароли.

"Попытки взлома включали также кибернападение на системы британской компании AstraZeneca на прошлой неделе, которая занимается разработкой оксфордской вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении.

В компании Novavax отметили, что осведомлены об угрозах из-за рубежа и проявляют необходимую бдительность.

Также сообщается, что среди других целей хакеров были бостонский медицинский центр Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Тюбингенский университет в Германии и четыре южнокорейские фармацевтические фирмы: Genexine Inc, Boryung Pharma Co Ltd, Shin Poong Pharm Co Ltd и Celltrion Inc.

Пресс-секретарь Тюбингенского университета сообщил, что их работники неоднократно становилась жертвами хакерских атак, но все кибернападения были обнаружены и заблокированы ИТ-командой на очень ранней стадии.

