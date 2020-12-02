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Espreso.tvСпортУкраинский нокаутер накануне боя сдал положительный тест на COVID-19

Украинский нокаутер накануне боя сдал положительный тест на COVID-19


фото: BoxingScene
Украинский боксер Сергей Богачук заявил, что 3 декабря не выйдет на бой с американцем Брэндоном Адамсом, поскольку заболел коронавирусом

Об этом сообщает Ring City USA.

Сергея Богачука в поединке против Брендона Адамса заменит американец Сонни Дюверсон.

"С сожалением объявляю, что заразился коронавирусом и 3 декабря вынужден отказаться от участия в бою. Я хочу поблагодарить Ring City и NBC Sports за возможность, и я с нетерпением жду встречи с Адамсом в будущем. Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду возможности возобновить тренировки", - сказал Богачук.

Ожидается, что бой Богачук - Адамс состоится в 2021 году.

Сергей Богачук все 18 своих поединков выиграл нокаутом.

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