Украинцы с COVID-19 смогут информировать контактных лиц через приложение "Дома", - МЗ

2 декабря, 2020, 11:59

Министерство здравоохранения представило обновление приложения "Дома", в частности, в нем появилась возможность пациентам с COVID-19 информировать контактных лиц

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Руслан Кучер, передает Еспресо.TV.

"Есть возможность проинформировать о контактных лицах, которые с вами контактировали, для того чтобы они так же ушли в самоизоляцию и сохранили свое здоровье и здровье окружающих. Там уже запускается соответствующая система с ними, то есть они так же устанавливают приложение, мы об этом знаем, и начинается процесс самоизоляции", - сказал Кучер.

Среди других нововведений, которые появились в приложении "Дома" после обновления, Кучер назвал таймер на 24 часа для достижения пользователем места самоизоляции и наличие действия "Покинуть место самоизоляции". Кроме того, срок верификации, то есть времени для фотографирования в месте самоизоляции, был увеличен с 15 до 20 минут. При этом напоминания в случае своевременного непрохождения верификации будут поступать каждые 4 минуты.

"Также поступает официальная информация при получении отрицательных результатов ПЦР-тестов. Появилась функция проверки наличия симптомов", - добавил Кучер.

Также, по его словам, добавлена аналитика по COVID-19 по регионам.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации анонсировало масштабное обновление приложения "Дома".

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