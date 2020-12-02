Украина стремится как можно скорее заключить безвиз с Коста-Рикой, - МИД

2 декабря, 2020, 14:25

Украина стремится заключить двустороннее соглашение о безвизовом режиме с Коста-Рикой

Об этом сообщила пресс-служба МИДа Украины.

Директор Третьего территориального департамента МИДа Украины Игорь Прокопчук поблагодарил коллегу Алехандро Солано Кабальсети за поддержку Коста-Рикой инициатив в ООН по противодействию агрессии РФ.

Представительница МИДа Коста-Рики подтвердила стремление усилить взаимодействие в рамках международных организаций.

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Прокопчук сообщил о заинтересованности в строительстве и модернизации гидроэлектростанций на территории Коста-Рики.

Украинская сторона выразила надежду на заключение соглашения о безвизе между странами.